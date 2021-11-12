На поддержку предпринимателей Ставрополья во время пандемии направили 1 млрд

В Ставропольском крае разработали план поддержки предпринимателей во время пандемии. Малый и средний бизнес могу рассчитывать на льготное кредитования и субсидирование от государства. Например, предусмотрена единовременная выплата работникам в размере минимальной оплаты труда.

- Мы помним опыт прошлого года, когда впервые были разработаны меры для поддержки бизнеса в условиях пандемии. Сегодня ситуация вновь непростая - необходимо вернуться к прошлогоднему опыту и принять план помощи предпринимателям в случае усиления "коронавирусных" ограничений. Это позволит минимизировать риски для экономики и даст бизнесу сигнал о том, что государство ему поможет, - заявил Владимиров.

Выплаты стартуют с 15 ноября этого года. К этому времени владельцы заведений должны вакцинировать 80% работников, иначе их предприятия закроют.