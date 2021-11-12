На Ставрополье в выходные температура воздуха поднимется до +12 градусов

В Гидрометцентре Ставропольского края сообщили, что в субботу и воскресенье жителей региона ожидает хорошая погода - осадков не будет, воздух прогреется до 12 градусов тепла. Ветра тоже не будет.

Ранее в регионе выпал мокрый снег с дождем. Госавтоинспекция предупредила водителей об опасной ситуации на дорогах и призвала соблюдать ПДД и сменить резину на зимнюю - пора.

В субботу на Ставрополье температура поднимется до 10-12 градусов тепла, никаких осадков не предвидится. В воскресенье днем будет тепло, но ночью ожидаются заморозки.