Программа благоустройства общественных мест на Ставрополье выполнена на 90%

В Ставропольском крае практически завершили работы по программе благоустройства общественных мест на 2021 год. За десять месяцев в Пятигорске, Невинномысске, Минводах, Железноводске, Ессентуках и нескольких селах восстановили места отдыха, детские площадки и т.д.

В программу входит благоустройство прогулочных зон и зон отдыха, детских и спортивных пространств, налаживание освещения, озеленение и т.д. Работы проходят по национальному проекту "Жилье и городская среда" по программе "Формирование комфортной городской среды".

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о ремонте самого горячего бювета Кавминвод в Железноводске. Работы пройдут до 17 ноября, тогда бювет снова будет открыт для посетителей.