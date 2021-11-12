К 12 ноября на Ставрополье свободны 14% COVID-коек

В Ставропольском крае незанятыми остаются 14% от всего числа ковид-коек в больницах региона. На настоящий момент власти развернули 5 157 мест для пациентов с коронавирусом. Однако из-за эпидемиологической ситуации в крае приходится постоянно расширять коечный фонд.

- Всем необходимым для оказания медицинской помощи больным с Covid-19 этот фонд обеспечен, - рассказал губернатор Владимир Владимиров.

Отметим, за последние сутки в регионе заболели 508 человек, 44 скончались, выздоровели 287. Вакцинировались больше 927 тысяч жителей Ставропольского края.