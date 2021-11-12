Кино с деталями: Wink, SYT и искусственный интеллект делают просмотр фильмов еще интереснее

Фото: Ростелеком.

Видеосервис Wink и российская ИТ-медиакомпания «Эс Уай Ти» (бренд SYT - аббревиатура от английских слов Start Your Time) представляют совместный проект, который обогащает просмотр кино интересными деталями в интерактивном режиме.

Прямо во время просмотра или паузы зрители могут получить максимум информации о фильме: от подробностей о местах съемок до ссылок на магазины с одеждой, которую носят герои. На главной странице веб-версии Wink появился специальный раздел «Фильмы с интерактивной паузой», в котором собрано кино с дополнительным контентом (в настоящее время - около 150 позиций, список постоянно пополняется).

После сканирования специального QR-кода (появляется, если фильм поставлен на паузу) зрителям будут доступны подробности не только о фильме и съемочной группе, но и обо всех интересных моментах фильма.

Технологии искусственного интеллекта (ИИ) проводят разметку буквально каждого кадра, фиксируя появление на экране новых деталей, к которым подбираются релевантные фото, тексты или ссылки на внешние ресурсы.

Уже сегодня при выборе фильмов из раздела можно ознакомиться с биографиями актеров (есть даже ссылки на их аккаунты в Instagram), подробностями о стиле и модных образах героев (включая ссылки на варианты нарядов из их лукбуков), интерьерах и дизайнерских предметах обстановки, найти авторов и исполнителей музыки.

Сервис позволяет даже забронировать столик с такой же кухней, как в фильме, или сделать заказ понравившихся товаров с доставкой на дом. Есть также ссылки на близкий по духу и жанру контент, включая фильмы, книги и аудиокниги, на коллекции брендированных товаров, связанных с кино или мультфильмом.

- Дополнительный интерактивный контент делает просмотр еще интереснее и осознаннее. Это особенно важно, если кино историческое или посвящено каким-то профессиональным историям. Детали об этикете, правилах рыцарского поединка или о секретах профессии героя фильма помогут лучше понять логику событий, заметить и оценить то, что видно только экспертам. Зрителям наверняка будет интересно узнать что-то о звуковой дорожке фильма или о месте, где происходит его действие, получить больше информации об актерах или произведениях искусства, мелькающих в фильме. Новый сервис удовлетворит любопытство и позволит зрителям значительно расширить познания прямо во время просмотра, не тратя время на поиск дополнительной информации, - отметил директор по развитию видеосервиса Wink Антон Володькин.

- Мы хотим, чтобы пользователь видеосервиса Wink мог узнавать детали, которые часто ускользают от зрителей при обычном просмотре. Многие фильмы - это многослойные произведения искусства, за которыми стоят сотни тысяч часов работы самых разных специалистов. Теперь у зрителей есть возможность узнавать интересные факты о фильме, видеть связи между сценами, предметами и звуками, которые возникают в кадре. Новая технология интерактивного контента помогает полнее погружаться в происходящее на экране, не отвлекая от просмотра, а деликатно дополняя его, - сказал генеральный директор SYT Василий Корольков.

ИТ-медиакомпания «Эс Уай Ти» разработала цифровую платформу SYT для прямого взаимодействия с контентом, дополняющим происходящее на экране. Фильмы предварительно анализируются и размечаются искусственным интеллектом, а затем прорабатываются и модерируются профильными экспертами. ИИ от SYT можно сравнить с профессиональным кино-ассистентом, который собрал самую интересную информацию и факты о фильме, а также нашел одежду, элементы интерьеров и другие примечательные товары из кино, которые сразу же можно приобрести.

- Создание пласта дополнительного контента поверх фильма открывает новые перспективы для повышения монетизации аудитории, привлечения рекламодателей и спонсоров, развития продакт плейсмента. Мы предлагаем партнерам интересный контент, глубокую аналитику и эффективные инструменты для достижения их бизнес-целей, - подчеркнул сооснователь платформы SYT Максим Красавин.