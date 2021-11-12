В Карачаево-Черкесии мужчина пойдет под суд за покушение на жизнь полицейского

Суд Карачаево-Черкесии рассмотрит уголовное дело мужчины, который в отделе полиции напал на местного сотрудника с ножом. Он ударил его в горло, но сумел только ранить. Теперь он проходит по статье "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".

Известно, что преступника доставили в отдел полиции в алкогольном опьянении за правонарушения. Когда составляли протокол, мужчина выхватил спрятанный нож и напал на полицейского.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала об убийстве полицейского в Карачаево-Черкесии. Вор пытался "обчистить" мечеть, когда приехали два сотрудника МВД. Преступник был вооружен ружьем и открыл огонь по полицейским. Один погиб, второй получил ранения ног, но смог ликвидировать нападавшего.