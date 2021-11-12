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Общество12 ноября 2021 14:39

В Пятигорске в 2023 году благоустроят парк Победы за 565 млн рублей

Это один из главных парков города-курорта
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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Мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов сообщил, что в 2023 году начнется реконструкция парка Победа. На выполнение работ направят 565 миллионов рублей из краевого бюджета.

Общая площадь благоустройства - 88,7 гектаров. Реконструкция подразумевает благоустройство территории около Новопятигорского озера, пешеходных и велодорожек, детских площадок, большого sky-парка. Проектная документация уже готова, ее должны согласовать.

Работы решили провести с целью увеличить туристический поток. Новопятигорское озеро - один из важнейших туристических объектов города, который находится на территории парка. В купальный сезон озеро посещают больше 4 тысяч человек.