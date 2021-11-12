На Ставрополье осудят спасателя, из-за которого летом утонули двое людей

В прокуратуре Ставропольского края сообщили, что против 43-летнего спасателя, по вине которого погибли один взрослый и ребенок, утвердили обвинение. Он прошел по статье "причинение смерти по неосторожности 2 лицам".

Инцидент произошел в июле 2021 года на водоеме Изобильненского муниципалитета опрокинулась лодка с 8 пассажирами, двое из них утонули. Это произошло из-за нарушения прав безопасности: лодка могла вместить только 5 человек, но обвиняемый спасатель пренебрег этим.

Также он не выдал людям спасательные жилеты. В лодке были дети, погибший ребенок был 2015 года рождения.

- В настоящее время уголовное дело направлено в Изобильненский районный суд для рассмотрения по существу, - сказано в сообщении ведомства.