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Происшествия12 ноября 2021 15:12

На Ставрополье осудят спасателя, из-за которого летом утонули двое людей

Прокуратура утвердила обвинение
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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В прокуратуре Ставропольского края сообщили, что против 43-летнего спасателя, по вине которого погибли один взрослый и ребенок, утвердили обвинение. Он прошел по статье "причинение смерти по неосторожности 2 лицам".

Инцидент произошел в июле 2021 года на водоеме Изобильненского муниципалитета опрокинулась лодка с 8 пассажирами, двое из них утонули. Это произошло из-за нарушения прав безопасности: лодка могла вместить только 5 человек, но обвиняемый спасатель пренебрег этим.

Также он не выдал людям спасательные жилеты. В лодке были дети, погибший ребенок был 2015 года рождения.

- В настоящее время уголовное дело направлено в Изобильненский районный суд для рассмотрения по существу, - сказано в сообщении ведомства.