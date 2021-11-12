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Общество12 ноября 2021 16:17

В 2023 году все обманутые дольщики Ставрополья получат свои квартиры

Уже сейчас в городах решают вопрос восстановления их прав
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что к 2023 году в регионе восстановят права всех участников долевого строительства, которых обманули застройщики. Уже сейчас такие работы идут в Пятигорске.

- И здесь, в Пятигорске, и в других городах края, где есть такая проблема, постепенно достраиваются дома, люди получают положенное им жилье. Ставим целью довести дело до конца: по нашим планам уже в 2023 году права всех обманутых дольщиков в крае должны быть восстановлены, - заявил Владимиров.

До конца 2021 года 39 дольщиков из Пятигорска получат свои квартиры. Отметим, с 2013 года в регионе восстановили права дольщиков на 4128 жилых помещений в 22 проблемных объектах.