Россияне все чаще стали выбирать банк Уралсиб для получения автокредита

Фото: банка "Уралсиб".

Специалисты связывают это с расширением и пересмотром условий продуктовой линейки банка: в 2021 году потенциальным кредиторам были предоставлены новые возможности и программы, раздвинуты рамки оплаты, а взаимодействие с банковскими структурами стало еще более комфортным, удобным и прозрачным.

Итого, в минувшем октябре Уралсиб отметил рост продаж по автокредитам до 3,5 млрд рублей в месяц. Это в три раза выше, чем было зафиксировано в 2020 году, причем средняя сумма кредитования увеличилась в полтора раза - до 1,354 млн рублей. Только с начала этого года по октябрь будущим и настоящим счастливым автовладельцам уже выдано 17,2 млрд рублей.

Получить подробную информацию, рассчитать кредит на автомобиль онлайн, ознакомиться со всеми условиями его получения можно на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Или проконсультироваться со специалистами банка – по телефону 8-800-250-57-57 или в любом ближайшем отделении.

Материал предоставлен пресс-служба ПАО «БАНК УРАЛСИБ»