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Происшествия12 ноября 2021 17:43

Следственный комитет Дагестана возбудил дело после стрельбы в сельской мечети

Мужчина застрелил имама и ранил двух прихожан
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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Следственный комитет Дагестана возбудил уголовное дело по стрельбе в мечети села Аметеркмахи. Преступника ликвидировали во время нападения, но ему удалось застрелить имама и ранить двух прихожан.

По данным полиции, в автомобиле мужчины нашли много разного оружия: пистолет, автомат Калашникова и гранатомет со снарядами. Есть информация, что мужчина решил убить имама и его родственников из-за земельного конфликта.

Ранее "КП-Северный Кавказ" подробно писала о произошедшем и публиковала фото убитого священнослужителя.