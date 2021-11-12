Следственный комитет Дагестана возбудил дело после стрельбы в сельской мечети

Следственный комитет Дагестана возбудил уголовное дело по стрельбе в мечети села Аметеркмахи. Преступника ликвидировали во время нападения, но ему удалось застрелить имама и ранить двух прихожан.

По данным полиции, в автомобиле мужчины нашли много разного оружия: пистолет, автомат Калашникова и гранатомет со снарядами. Есть информация, что мужчина решил убить имама и его родственников из-за земельного конфликта.

Ранее "КП-Северный Кавказ" подробно писала о произошедшем и публиковала фото убитого священнослужителя.