После стрельбы у мечети в Дагестане возбуждено уголовное дело

СУ СКР по Республике Дагестан возбудило уголовное дело после убийства имама Абида Магомедова и ранении его родственников. Подозреваемый - 62-летний пенсионер Асадулл Рахманов - скончался от удара ножа, который нанес один из пострадавших. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- Брат и сын имама мечети с различными огнестрельными ранениями доставлены в Акушинскую ЦРБ, оба находятся в реанимационном отделении. На месте работают следователи и криминалисты СУ СК России, сотрудники правоохранительных органов. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сказано в сообщении СУ СКР по РД.

Причиной конфликта стал земельный спор. Дело возбуждено по статья "Убийство", "Покушение на убийство" и "Незаконное хранение оружия и боеприпасов".

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