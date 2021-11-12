Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия12 ноября 2021 18:20

После стрельбы у мечети в Дагестане возбуждено уголовное дело

Два пострадавших в реанимации
Антон ШАПОВАЛОВ
Антон ШАПОВАЛОВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)

СУ СКР по Республике Дагестан возбудило уголовное дело после убийства имама Абида Магомедова и ранении его родственников. Подозреваемый - 62-летний пенсионер Асадулл Рахманов - скончался от удара ножа, который нанес один из пострадавших. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- Брат и сын имама мечети с различными огнестрельными ранениями доставлены в Акушинскую ЦРБ, оба находятся в реанимационном отделении. На месте работают следователи и криминалисты СУ СК России, сотрудники правоохранительных органов. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сказано в сообщении СУ СКР по РД.

Причиной конфликта стал земельный спор. Дело возбуждено по статья "Убийство", "Покушение на убийство" и "Незаконное хранение оружия и боеприпасов".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В селе рассказали о пенсионере, убившем имама в Дагестане: "Его не любили местные"

Уголовным делом о стрельбе в Аметеркмахи займется СКР [подробности]

Кормил бедных в своем доме и решал все конфликты: что известно об Абиде Магомедове, убитом имаме мечети села Аметеркмахи

У убитого в Дагестане имама мечети осталось 5 детей [подробности]