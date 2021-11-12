Глава ковид-госпиталя в Ставрополе рассказал, чем опасен новый штамм коронавируса

В связи с непростой эпидемиологической обстановкой на Ставрополье корреспондент «КП-Ставрополь» встретился с заместителем главного врача ГБУЗ СК «Краевая специализированная клиническая инфекционная больница». В большом эксклюзивном интервью Павел Борозенец рассказал, что коварный дельта-штамм COVID-19 стал молниеносно прогрессировать и заражать молодежь и детей.

По словам доктора, уже на 3-5 день после проявления симптомов состояние может стать критическим. Поэтому если в 2020 году врачи предпочитали не делать КТ грудной полости раньше 5-го дня болезни, потому что обследование ничего не покажет, то теперь на 4 день у пациента возраста 37 лет наблюдается 60-70% поражения легких.

Кроме того, обращает внимание собеседник «КП», не справляются с болезнью организмы молодых пациенов.

- Недавно у нас умер молодой человек в возрасте 26 лет. Он поступил на 8-10 день болезни уже с 80% поражением легких. Состояние отягощал избыточный вес, - заметил врач.

Чаще стали болеть маленькие дети. В отделении больницы по состоянию на 12 ноября 2021 года находятся на госпитализации 8 маленьких пациентов с COVID-19. По словам Павла Дмитриевича, бывали случаи, когда дети попадали в реанимацию.

- Вакцинироваться надо, - убежден доктор. - Все эпидемии имеют свойство затихать. Сейчас мы не видим эффекта вакцинации, потому что у нас очень маленькое количество привитых. Когда будет большая прослойка вакцинированных, тогда и поймем, как это влияет на ход заболевания. Тогда и скажем, когда это закончится.