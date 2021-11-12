В Ставрополе глава COVID-госпиталя рассказал, как болеют пациенты, привитые разными вакцинами

Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе Краевой специализированной клинической инфекционной больницы в Ставрополе рассказал, спасает ли прививка от нового штамма COVID-19. В эксклюзивном интервью «КП-Ставрополь» доктор Павел Борозенец отметил, что в их госпиталь почти не поступают ставропольцы, прошедшие вакцинацию. А если такие случаи и встречаются, то пациенты переносят болезнь не тяжело - не попадают в отделения интенсивной терапии и не нуждаются в дорогих препаратах нового поколения.

- Больше тех, кто привился препаратами «Эпивак» и «Ковивак». Привитых «Спутником» у нас почти нет, - отмечает врач. - Они не попадают даже в интенсивную терапию. Есть проявления коронавируса, но относительно легко переносят, - отметил собеседник «КП».

Врач обратил внимание, что остановить пандемию можно сейчас только в том случае, если большая часть жителей страны пройдет вакцинацию. Доктор сказал, что грипп, который опаснее ковида и с которым мы живем давно, поэтому и не становится причиной массовой гибели людей, потому что выработался коллективный иммунитет. Это же должно произойти в случае с коронавирусом, если люди начнут делать прививки, как об этом просят.

Кроме того, Павел Борозенец рассказал «КП» о том, каким коварным стал новый дельта-штамм. Подробнее - в материале «КП».