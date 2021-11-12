В больницу Ставрополя попали 8 детей с коронавирусом

В Ставрополе коечный фонд ГБУЗ СК «Краевая специализированная клиническая инфекционная больница» занят полностью. Об этом «КП-Ставрополь» рассказал заместитель главврача по клинико-экспертной работе Павел Борозенец в эксклюзивном интервью.

По словам которого, имеющиеся 180 COVID-мест занимают сразу же, несмотря на то, что ежедневно их освобождают не менее 10% пациентов. Реанимация на 24 койки, замечает врач, никогда не пустует.

В настоящий момент в больнице с коронавирусом есть и дети.

- Сегодня у нас в больнице получают лечение 8 детей. Были дети с ковидом в тяжелом состоянии, некоторые даже попадали в реанимацию. Здоровые детки, как правило, переносят болезнь легко. Может преобладать кишечный синдром и развиться пневмония. А если ребенок с сопутствующей патологией - неврологической, онкологической, гематологической, тогда все серьезно осложняется. Тяжело болеют дети с ДЦП, например, - отметил доктор в разговоре с корреспондентом «КП-Ставрополь».

Кроме того, много среди госпитализированных молодых - лиц младше 40 лет. А недавно в больнице не удалось спасти жизнь 26-летнему больному с подтвержденным коронавирусом.