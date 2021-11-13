На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 510 человек

На Ставрополье за сутки из-под медицинского наблюдения выписано 495 человек. Всего выздоровевших уже около 80 тысяч. Динамика заболеваемости стабилизируется.

- Но, к сожалению, есть новые смерти на фоне коронавируса, соболезнования родным скончавшихся, -написал губернатор Ставрополья на своей странице в Инстаграм.

А сутки в крае диагноз подтвердился у 510 человек. Число зараженных достигло 104098. За сутки от коронавируса скончалось 43 человека. За весь период пандемии – 4554.

- Продолжается вакцинация от COVID-19. Прививку первым компонентом вакцины на Ставрополье за последние сутки сделали 8,2 тысячи человек. Берегите себя и своих близких! Оставайтесь здоровыми! – написал губернатор Ставрополья на своей странице в Инстаграм.