В муфтияте назвали причину убийства имама в Дагестане

В духовном управлении мусульман Республики Дагестан назвали произошедшее накануне убийство имама в селе Аметеркмахи вопиющим происшествием.

Там же отметили, что подобного нападения на представителя духовенства в Дагестане давно не случалось. Представители духовенства подчеркнули отсутствие религиозной подоплеки в случившемся. Они напомнили всем, что речь в данном случае идет о бытовом споре.

Напомним, 12 ноября 62-летний житель Акушинского района на почве земельного конфликта ворвался в дом матери имама мечети и застрелил его из автомата Калашникова. Также он ранил его племянника и брата, которых впоследствии госпитализировали.

Самого нападавшего ударом ножа остановил раненый племянник, в результате сам нападавший скончался на месте. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело.

Позже «КП-Ставрополь» сообщила, что в Дагестане скончался мужчина, обезвредивший убийцу имама мечети. Во время конфликта в селе Аметеркмахи Арип Магомедов сам получил смертельное ранение.

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