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Происшествия13 ноября 2021 11:07

В Кисловодске автобус с пассажирами попал в аварию, есть пострадавшая

За рулем легковушки был 18-летний житель соседнего региона
Ася АСРЯН
Ася АСРЯН
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Инцидент произошел 12 ноября, около 16:30, на улице Красивая в Кисловодске. Выезжая со второстепенной дороги на главную, водитель Лады Приора не пропустил пассажирский автобус «ГАЗель Некст».

В результате столкновения травму головы получила пассажирка автобуса. Другие участники происшествия, к счастью, не пострадали.

Выяснилось, за рулем «Приоры» был 18-летний житель соседнего региона.

Водительское удостоверение молодой человек получил всего две недели назад. Теперь автоинспекторы устанавливают все обстоятельства ДТП.