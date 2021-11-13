В Кисловодске автобус с пассажирами попал в аварию, есть пострадавшая

Инцидент произошел 12 ноября, около 16:30, на улице Красивая в Кисловодске. Выезжая со второстепенной дороги на главную, водитель Лады Приора не пропустил пассажирский автобус «ГАЗель Некст».

В результате столкновения травму головы получила пассажирка автобуса. Другие участники происшествия, к счастью, не пострадали.

Выяснилось, за рулем «Приоры» был 18-летний житель соседнего региона.

Водительское удостоверение молодой человек получил всего две недели назад. Теперь автоинспекторы устанавливают все обстоятельства ДТП.