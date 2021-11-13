На Ставрополье с 15 ноября школьники и студенты вернутся к очным занятиям

Эпидобстановка в отрасли образования за время каникул и дистанционки значительно улучшилась Фото: Мария ЛЕНЦ

Губернатор Ставрополья заявил, что эпидобстановка в отрасли образования за время каникул и дистанционки значительно улучшилась. По словам Владимира Владимирова, опасений сегодня она не вызывает.

- Все больше становится вопросов о том, как будут работать образовательные учреждения. Отвечаю на них. Нашим 119-м постановлением, которое регулирует меры COVID-профилактики, была предусмотрена «дистанционка» в школах, учреждениях среднего профессионального образования и вузах до 13 ноября включительно. Продлевать ее мы не будем, - заявил губернатор.

Так, школьники и студенты Ставрополья с 15 ноября все выходят учиться очно, в привычном формате.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что в больнице с коронавирусом есть и дети. На сегодняшний день получают лечение 8 школьников. Были дети с ковидом в тяжелом состоянии, некоторые даже попадали в реанимацию. Здоровые дети, как правило, переносят болезнь легко.