На Ставрополье будут судить спасателя за гибель двух человек на водной прогулке

Против спасателя противопожарной аварийно-спасательной службы Ставрополья возбудили уголовное дело. Он обвиняется в причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, инцидент произошел днем 11 июля 2021 года.

Спасатель ГКУ «ПАСС СК» на моторной лодке организовал водную прогулку для 8 человек.

- Неосторожные действия подозреваемого привели к опрокидыванию моторной лодки, которая затонула. В результате трагедии утонули 6-летний мальчик и 34-летний мужчина, - говорится в сообщении.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направили в суд для дальнейшего рассмотрения.