В Ставрополе обновят граффити, посвященный Победе в Великой Отечественной войне

В краевом центре обновят граффити на улице Серова в районе молочного комбината «Ставропольский».

Рисунки в стиле «стрит-арт», посвященные Победе в Великой Отечественной войне, украсили стену предприятия пару лет назад. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Напомним, ко Дню освобождения Кавказа от немецко-фашистских захватчиков обновили граффити военной тематики на улице Железнодорожной Ставрополя.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что в ставропольском городе Солнечнодольск завершился международный фестиваль «Культурный код». Напомним, лучшие художники из 16 стран мира украсили десятки многоэтажек масштабными портретами, гипнотизирующими абстракциями и оптическими иллюзиями.

— На Ставрополье появилась еще одна интересная достопримечательность, привлекательный туристический маршрут и новая точка притяжения для жителей и гостей региона. И хотя «Культурный код» завершился, искусство, которое создает хорошее настроение и оставляет незабываемые впечатления, остается с нами, — прокомментировал Владимир Владимиров.