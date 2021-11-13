В КБР проведут «сплошные проверки» на дорогах

ГИБДД анонсировала масштабный рейд в пяти российских регионах в эти выходные, среди них Кабардино-Балкария. В рамках «сплошных проверок» инспекторы планируют останавливать как можно больше, чтобы выявить нетрезвых водителей, а также других нарушителей ПДД.

Так, по данным пресс-службы республиканской Госавтоинспекции, для обеспечения безопасности участников дорожного движения 13 ноября 2021 года с переходом на следующие сутки пройдут повсеместные проверочные мероприятия.

- Наказанием за управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от прохождения процедуры медицинского освидетельствования, является лишение водительских прав на срок до 2 лет, а также штраф на сумму 30 000 рублей, - говорится в сообщении.

При повторном нарушении водителю грозит штраф на сумму от 200 000 до 300 000 рублей и лишение свободы на срок до 2 лет, либо до 480 часов исправительных работ.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что сотрудники Госавтоинспекции края проводили рейд «Нетрезвый водитель».

В рамках операции полицейские выявили 150 граждан с признаками опьянения: они прошли процедуру освидетельствования, либо отказались от нее. Еще 11 автолюбителей уличены в управлении с признаками опьянения повторно - в отношении них собраны материалы для возбуждения уголовных дел по статье: «Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию».