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Происшествия13 ноября 2021 18:57

Прокуратура проводит проверку после аварии с пассажирской маршруткой в Кисловодске

В результате ДТП пострадал 1 пассажир маршрутки
Ася АСРЯН
Ася АСРЯН
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Прокуратура проводит проверку по факту ДТП, произошедшего 13 ноября в Кисловодске. Ранее «КП-Ставрополь» писала, что на ул. Красивой произошла авария с участием легковушки и пассажирского маршрутного такси.

По предварительной информации, водитель автомобиля «Лада Приора», выезжая со второстепенной дороги, не уступил движение автобусу «ГАЗель Некст». В результате ДТП пострадал 1 пассажир маршрутки.

- По данному факту прокуратура Кисловодска проводит проверку, во время которой предстоит уточнить причины и обстоятельства инцидента, а также дать оценку соблюдению требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения.

По итогам будут приняты все необходимые меры реагирования.