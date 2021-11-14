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Здоровье14 ноября 2021 8:22

80 тысяч ставропольцев выздоровели от COVID-19 с начала пандемии

За последние сутки из больниц выписали 196 человек
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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В Ставропольском крае число выздоровевших от коронавируса достигло 80,1 тысяч человек, за сутки 196 пациентов вернулись домой из медучреждений. К сожалению, скончались 44 человека - показатель смертности не растет.

Также на 14 ноября в регионе зафиксировали 512 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, всего с начала пандемии заболели 104,6 тысяч человек.

Губернатор края Владимир Владимиров призвал граждан вакцинироваться. За последние сутки первым компонентом вакцины иммунизировались 8,8 тысяч человек.