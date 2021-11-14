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Общество14 ноября 2021 9:20

14 и 15 ноября на Ставрополье придет потепление до +10 градусов

В ближайшие дни осадков не ожидается
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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Гидрометцентр Ставропольского края сообщил, что 14 и 15 ноября в регионе ожидается теплая погода без осадков. Температура воздуха поднимется до 10 градусов тепла, ветер не сильный, с редкими порывами.

Однако ночью будут заморозки около минуса двух градусов. Синоптики заверили, что в воскресенье не будет ни дождя, ни снега, а вот во второй половине понедельника может сорваться небольшая морось.

Напомним, во время нерабочей недели, в погожие дни, тысячи ставропольцев отправились на прогулки в парки и на терренкуры городов-курортов Ставропольского края.