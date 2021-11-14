Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество14 ноября 2021 12:09

Начался конкурсный отбор кандидатов на пост мэра Железноводска

14 декабря заканчиваются полномочия нынешнего градоначальника
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

Дума Железноводска начала конкурсный отбор кандидатов на пост мэра города-курорта. Нынешний градоначальник Евгений Моисеев должен сложить полномочия 14 декабря 2021 года согласно законодательству - он уже пять лет занимал пост главы администрации.

- Уже в декабре выборы нового главы. Вроде, что-то делали и реально сделали, а посмотришь - одни совещания. В любом случае, судить не мне, - заявил Моисеев.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что город-курорт установил рекорд по посещаемости местных санаториев в октябре 2021 года. За месяц здравницы посетили более 14 тысяч человек, 27 дней из 30 все койки были заняты.