Начался конкурсный отбор кандидатов на пост мэра Железноводска

Дума Железноводска начала конкурсный отбор кандидатов на пост мэра города-курорта. Нынешний градоначальник Евгений Моисеев должен сложить полномочия 14 декабря 2021 года согласно законодательству - он уже пять лет занимал пост главы администрации.

- Уже в декабре выборы нового главы. Вроде, что-то делали и реально сделали, а посмотришь - одни совещания. В любом случае, судить не мне, - заявил Моисеев.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что город-курорт установил рекорд по посещаемости местных санаториев в октябре 2021 года. За месяц здравницы посетили более 14 тысяч человек, 27 дней из 30 все койки были заняты.