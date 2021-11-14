В Ставрополе спустя 9 месяцев все-таки завершается реконструкция урочища родника Корыта

Фото: администрация Ставрополя

В Ставрополе завершается реконструкция урочища родника Корыта в 329 квартале Ставрополя. Об этом 14 ноября 2021 года сообщили в пресс-службе администрации краевой столицы.

В 2020 году проводился опрос, какие территории необходимо благоустроить в 2021 году в рамках реализации проекта поддержки местных инициатив. В конце декабря было объявлено, что одним из пяти проектов, за которые горожане отдали больше всего голосов, стал как раз родник Корыта.

Работы начались весной 2021 года. Шли они в непростых условиях, поэтому сдать объект к концу сентября, как первоначально планировалось, не удалось.

- В процессе реконструкции максимальное внимание уделялось сохранению природной уникальности урочища. Сложный рельеф местности, дождливое лето осложняли выполнение работ. С наступлением благоприятной погоды подрядчик наращивал темпы, - уточнили «КП-Ставрополь» в пресс-службе администрации Ставрополя.

Бассейны родника уже полностью закончены - их облицевали обработанной герметиком плиткой и проложили дренажную систему. Из того, что осталось сделать - возведение подпорной стены, чтобы пешеходные дорожки не «сползали» после осадков, асфальтирование тротуаров, установка бордюров, а также оборудование парковки. Рассчитана она будет на 10 машин.

Судя по данным единой информационной системы в сфере закупок, на реконструкцию ушло более 10 млн рублей.

СПРАВКА «КП»

Урочище родника Корыта расположено на опушке Мамайского леса и напоминает огромную ванну с множеством мелких углублений. Здесь оборудованы два бассейна. Вода выходит из карабинского пласта среднесарматского известняка-ракушечника.