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Происшествия14 ноября 2021 12:34

В Нефтекумском округе водитель устроил смертельное ДТП с пенсионером

Мужчину сбили на пешеходном переходе, он не дождался врачей
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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В ауле Новкус-Артезиан Нефтекумского округа Ставропольского края на пешеходном переходе сбили пенсионера. Водитель остановился и вызвал медиков, но пострадавший скончался на месте.

- Наезд допустил 51-летний житель соседнего региона, который за последние два года несколько раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, - сказано в сообщении Госавтоинспекции Ставрополья.

Ведомство начало проверку, на водителя заведут уголовное дело.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Кисловодске в общественном транспорте пострадал пассажир. Водитель автомобиля «Лада Приора», выезжая со второстепенной дороги, не уступил движение автобусу «ГАЗель Некст».

Прокуратура начала проверку.