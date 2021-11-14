Нарзанная галерея Кисловодска будет закрыта на капитальный ремонт до 20 декабря

В Кисловодске идет капитальный ремонт Нарзанной галереи - популярного туристического объекта, за чуть меньше 50 миллионов рублей. Согласно контракту, работы должны быть закончены 20 декабря.

Подрядчик должен заменить мраморные плиты, восстановить пол, потолок, стены, коммуникации. Также поработают над блоком администрации, фасадом и инженерными сетями. Инициатором проекта выступил Национальный парк "Кисловодский".

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что в Ставрополе решили обновить большой стрит-арт по улице Серова. Изображение было посвящено годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

СПРАВКА "КП"

Нарзанная галерея - памятник архитектуры XIX века, расположена по улице Алексея Реброва. Здание выполнено в стиле английской готики, в центре находится каптаж минерального источника с нарзаном.