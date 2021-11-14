В многоквартирных домах Владикавказа выявляют причины высокого уровня потерь электроэнергии

Фото: Россети.

Межведомственная комиссия, в состав которой вошли специалисты «Россети Северный Кавказ», министерства ЖКХ, топлива и энергетики Северной Осетии и активисты Общественного народного фронта, проверяет приборы учета электроэнергии в многоквартирных домах Владикавказа. Поводом для проведения рейдовых мероприятий послужил высокий уровень небаланса во внутридомовых сетях «многоэтажек».

Сверхнормативный расход ресурса приводит к росту долгов исполнителей коммунальных услуг за электроэнергию, потребленную на общедомовые нужды. Суммы образовавшихся таким образом задолженностей оказываются неподъемными для управляющих организаций и нередко становятся причиной их банкротства.

- В тарифе на техобслуживание дома не заложены средства на оплату труда персонала, занимающегося сборами платежей за ОДН. Нет понимания и в том, каким образом рассчитываться за объем небаланса. Несовершенство законодательства лишает всякого смысла деятельность управляющих компаний и ТСЖ, которые вынуждены работать себе в убыток, - отмечает председатель Регионального союза управляющих организаций РСО-Алания Руслан Рамонов.

По мнению заместителя директора филиала «Севкавказэнерго» - директора отделения «Энергосбыт» Артура Хурсинова, проводимая работа принесет пользу как управляющим организациям, так и гарантпоставщику.

- Обе стороны в равной мере заинтересованы в устранении случаев хищения ресурса. В результате проведенного анализа мы выявим наиболее проблемные участки в обследованных домах. Определим, что сказывается на высоком небалансе - несанкционированные подключения к сетям и воздействие на приборы учета, либо же изношенность внутридомовой проводки и нерациональное использование ресурса. Полученные данные помогут нам выработать меры совместного воздействия на сложившуюся ситуацию, - резюмировал Артур Хурсинов.