К 2025 году в Пятигорске построят спортивный комплекс с термами за 2,3 млрд

В Пятигорске планируют реализовать крупный проект спортивного комплекса за 2,3 миллиарда рублей. Работы закончатся к 2025 году, на территории комплекса расположат площадки для занятия физической нагрузкой, аквапарк и т.д.

- Зона открытого аквапарка включает в себя: четыре бассейна для отдыха и развлечений, в том числе и детский с водными мини-горками. Спортивные площадки, мини-футбол, волейбол, баскетбол, теннисный корт с площадкой для бадминтона. Предусматривается детская развлекательная зона с каруселями и аттракционами, - рассказал мэр города Дмитрий Ворошилов.

Также будет построена гостиница на 320 номеров для тех, кто решит остаться на несколько дней. Напомним, в Кисловодске начали капитальный ремонт Нарзанной галереи - важного туристического объекта - за 50 млн рублей.