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Общество14 ноября 2021 16:06

С 17 ноября на Ставрополье придут заморозки и порывистый ветер

Госавтоинспекция региона уже предупредила водителей о смене летней резины на зимнюю
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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С середины новой недели в Ставропольском крае начнутся заморозки: температура днем будет доходить до -5 градусов, а сильные порывы ветра только усугубят ситуацию. Однако снега пока можно не ждать.

По данным синоптиков, похолодание придет постепенно: днем понедельника еще будет плюсовая температура, но ночью она упадет ниже нуля. В среду уже будет полноценный мороз - около -4 градусов.

Ветер сильный, но осадков не предвидится. Госавтоинспекция уже предупредила водителей о необходимости поменять летнюю резину на зимнюю, а также внимательно следить за дорогой.