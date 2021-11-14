С 17 ноября на Ставрополье придут заморозки и порывистый ветер

С середины новой недели в Ставропольском крае начнутся заморозки: температура днем будет доходить до -5 градусов, а сильные порывы ветра только усугубят ситуацию. Однако снега пока можно не ждать.

По данным синоптиков, похолодание придет постепенно: днем понедельника еще будет плюсовая температура, но ночью она упадет ниже нуля. В среду уже будет полноценный мороз - около -4 градусов.

Ветер сильный, но осадков не предвидится. Госавтоинспекция уже предупредила водителей о необходимости поменять летнюю резину на зимнюю, а также внимательно следить за дорогой.