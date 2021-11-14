В Ставрополе озеленят улицы за 1,7 миллиона рублей

На сайте госзакупок опубликовали тендер на покупку деревьев для озеленения улиц Ставрополя. Общая стоимость реализации - 1,7 миллиона рублей. В тексте сказано, что нужно закупить клен, липы и ели.

Пока что нужно 300 саженцев, разной высоты - от 120 см до 2,5 метров. Инициатором выступила администрация Ставрополя.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что работы по благоустройству общественных мест в Ставропольском крае закончены на 90% от плана на 2021 год. В перечень работ вошли обустройство парков и скверов, налаживание освещения и т.д.