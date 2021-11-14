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Общество14 ноября 2021 16:55

В Ставрополе озеленят улицы за 1,7 миллиона рублей

Администрация города хочет закупить 300 саженцев
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА

На сайте госзакупок опубликовали тендер на покупку деревьев для озеленения улиц Ставрополя. Общая стоимость реализации - 1,7 миллиона рублей. В тексте сказано, что нужно закупить клен, липы и ели.

Пока что нужно 300 саженцев, разной высоты - от 120 см до 2,5 метров. Инициатором выступила администрация Ставрополя.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что работы по благоустройству общественных мест в Ставропольском крае закончены на 90% от плана на 2021 год. В перечень работ вошли обустройство парков и скверов, налаживание освещения и т.д.