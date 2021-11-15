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Здоровье15 ноября 2021 4:58

На Ставрополье число зараженных COVID-19 за сутки упало до 509 человек

Летальность остается на одном уровне
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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509 новых случаев коронавирусной инфекции зафиксировали медики Ставропольского края. Общее число зараженных увеличилось до 105 119 человек.

- За сутки выписано 153 человека, всего выздоровевших уже 80,3 тысячи, - рассказал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Летальность остается примерно на одном ровне - за сутки скончались 42 пациента ковид-госпиталей. Глава региона принес соболезнования родным и близким тех, кто не смог победить болезнь.

За сутки первым компонентом вакцинировались более 5,6 тысяч человек. Отметим, ранее власти региона сообщали, что только 14% ковид-коек остаются свободными.