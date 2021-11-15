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Здоровье15 ноября 2021 5:05

950 тысяч ставропольцев иммунизировались от коронавируса к 15 ноября

За сутки первым компонентом вакцины привились более 5,6 тысяч человек
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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За прошедшие сутки в Ставропольском крае от коронавируса вакцинировались 5,6 тысяч человек, общее число иммунизированных граждан перевалило до 950 тысяч. Такими данными поделился глава региона Владимир Владимиров.

Эпидемиологическая ситуация не улучшается - за сутки заразились 509 человек, из больниц выписались 153 человек, погибли 42 пациента.

На настоящий момент в регионе свободными остаются 14% больничных коек для граждан с коронавирусом. Фонд постоянно расширяют, губернатор предложил разворачивать койки в спортивных залах, магазинах и офисах.