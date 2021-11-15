На Ставрополье в 2021 году егеря остановили 21 нарушителя в одном из заказников

В одном из заказнике краевого значения егеря в 2021 году провели 1,3 тысячи рейдов на нарушителей, составили 21 протокол на тех, кто не соблюдал правила пребывания в особых природных зонах.

- Значение природных комплексов территории заказника в сохранении ландшафтного и биологического разнообразия оценивается как высокое. И наша задача – сохранить и приумножить это природное богатство, - заявил глава минприроды Ставропольского края Роман Каврыга.

Отметим, заказники - особые экологические зоны под охраной, в которых располагаются много важных видов растений, насекомых и животных. Гражданам можно посещать такие зоны, но они обязаны соблюдать правила. Например, не жечь костры, не ломать растения и т.д.