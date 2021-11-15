Перепись населения показала рост числа жителей Ставрополья в 2021 году

По предварительным данным Всероссийской переписи населения, в 2021 году наблюдается рост населения в пяти регионах России, в том числе - Ставропольском крае. Однако возникли некоторые трудности при обработке данных.

Данные переписи превысили промежуточную статистику Росстата. Сейчас специалисты пытаются понять степень погрешности. Существует много факторов, которые нужно учитывать при подобным исследованиях: естественный прирост населения, доля мигрантов, несоответствие места прописки и фактического проживания и т.д.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что в Ставропольском крае убыль населения выросла вдвое по отношению к показателям рождаемости. В регионе за январь-июнь 2021 года родилось 12779 детей, умерли - 18928 человек, из которых детей младше года - 62.