В Ставрополе благодаря «ЮгСтройИнвесту» ещё 464 семьи стали новоселами

Фото: ЮгСтройИнвест.

Новый дом в популярном микрорайоне, возведенный Группой компаний «ЮгСтройИнвест», полностью готов к финальному ремонту - благодаря выполненной застройщиком предчистовой отделке жильцы смогут сэкономить деньги, время и силы и при желании успеют заселиться к Новому году, чтобы комфортно отметить любимый всеми праздник.

Причем, как всегда, «ЮгСтройИнвест» позаботился также о том, чтобы красиво и уютно было и рядом с домом - территория вокруг полностью благоустроена, есть современная детская площадка, антивандальные тренажеры. Обеспечены жильцы и развитой социальной инфраструктурой. Поблизости от позиции 63 находятся школа, живописная аллея, профессиональный роллердром, воркаут-площадка, чуть дальше - храмовый комплекс святого князя Владимира и сквер «Молодежный».

В «Перспективном» есть все для удобного проживания - детские сады и развивающие центры, торговые центры, магазины, аптеки, кафе, салоны красоты. Каждый новый дом от ГК «ЮгСтройИнвест» - подтверждение надежности и социальной ответственности компании, которая за 18 лет построила почти 4,5 млн кв. м жилья, 5 школ и 15 детских садов.