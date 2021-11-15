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Общество15 ноября 2021 6:57

14 ноября в Ставрополе подошла к концу перепись населения

В работе принимали участие обученные волонтеры и общественники
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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В Ставрополе закончилась Всероссийская перепись населения-2021, она длилась с 15 октября по 14 ноября. Всего в работе принимали участие 136 контролеров и 824 переписчика.

Также успели подготовить 136 помещений, а для тех, кто живет на окраине города, обеспечили транспорт. Отметим, что принять участие в переписи можно было несколькими способами: заполнить анкету на портале госуслуг или ответить на вопросы волонтеров, которые ходили по жилым домам.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что по предварительным результатам переписи, в Ставропольском крае зафиксировали рост населения региона.