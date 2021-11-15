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Общество15 ноября 2021 7:15

Главврач больницы Георгиевска ответила на обвинения в нехватке кислорода

В социальных сетях начали говорить о том, что в клинике нет ни лекарств, ни важного медицинского газа
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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Главный врач больницы Георгиевска Татьяна Медова опровергла слухи о том, что в медучреждении не хватает лекарств и медицинского кислорода для больных коронавирусом. По ее словам, сил больницы хватает для полного обеспечения развернутых ковид-коек.

В клинике сейчас функционируют 170 мест для пациентов с коронавирусом, 56 из которых оснащены кислородом. В больнице работают 12 концентраторов медицинского кислорода.

- Перебоев с подачей кислорода нет. Все пациенты в полной мере обеспечены лекарственными препаратами, - заявил главврач.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о перебоях с кислородом в больнице Северной Осетии. Администрация учреждения вовремя заметила неполадки и начала экстренную эвакуацию пациентов в другие больницы.