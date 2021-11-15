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Общество15 ноября 2021 7:51

15 ноября на центральной площади Ставрополя начал работать ледовый каток

Между каждым сеансом устраивают санитарный перерыв для профилактики распространения коронавируса
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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В центре Ставрополя для посетителей открыли крытый ледовый каток. Он будет работать с 10 утра до 23:00, вход строго в масках и с использованием QR-кодов. А после каждого сеанса будут проводить санитарные профилактики.

Чтобы покататься, нужно иметь с собой комплекс индивидуальной "защиты от COVID-19" - маску, перчатки, одноразовые носки, антисептик. На лед нанесли разметку для сохранения социальной дистанции.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что в центре краевой столицы установят новогоднюю елку размером с девятиэтажное здание.