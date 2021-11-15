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Общество15 ноября 2021 8:48

Азербайджан поставит 110 тонн кислорода в больницы Ставрополья

В условиях пандемии коронавируса вопрос обеспечения клиник важным медицинским газом становится особенно актуальным
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров сообщил, что регион закупил у Азербайджана партию медицинского кислорода в 110 тонн.

- Используем все возможности, чтобы расширить внешние поставки. Планируем, что в месяц Ставрополье сможет получать из закавказской республики до 500 тонн кислорода. Это поможет спасению жизней и защите здоровья многих наших земляков, - заявил Владимиров.

Ранее губернатор сообщил, что в регионе появится новое предприятие по производству медицинского кислорода. В некоторых больницах Ставрополья прошел слух о том, что учреждения не имеют достаточного количества лекарств и кислорода.

В частности, такое говорили о Георгиевской больнице. Однако главврач опровергла слухи.