Азербайджан поставит 110 тонн кислорода в больницы Ставрополья

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров сообщил, что регион закупил у Азербайджана партию медицинского кислорода в 110 тонн.

- Используем все возможности, чтобы расширить внешние поставки. Планируем, что в месяц Ставрополье сможет получать из закавказской республики до 500 тонн кислорода. Это поможет спасению жизней и защите здоровья многих наших земляков, - заявил Владимиров.

Ранее губернатор сообщил, что в регионе появится новое предприятие по производству медицинского кислорода. В некоторых больницах Ставрополья прошел слух о том, что учреждения не имеют достаточного количества лекарств и кислорода.

В частности, такое говорили о Георгиевской больнице. Однако главврач опровергла слухи.