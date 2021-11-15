В Черкесске открыли пять яслей на 400 мест

Фото: сайт главы КЧР.

Ясельные корпуса, каждый из которых рассчитан на 80 мест, построены на территории детских садов «Аленький цветочек», «Огонек», «Орленок», «Красная шапочка» и «Золушка» в столице Карачаево-Черкесии.

На этой неделе они распахнули свои двери для маленьких жителей Черкесска. В новых яслях обустроены музыкально-спортивные залы, просторные спальные и игровые комнаты, комфортные площадки для максимально удобного пребывания и развития ребят.

Напомним, всего в рамках нацпроекта «Демография» в Черкесске построено 8 ясельных корпусов и создано 620 мест в дошкольных учреждениях, что позволит обеспечить 100-процентную доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет.