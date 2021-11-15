Названы районы Ставропольского края, где не зафиксировали ни одного случая COVID-19

За сутки в Ставропольском крае выявили 509 новых случаев коронавирусной инфекции. В семи районах регионах и одном городе не нашли ни одного зараженного, в их числе: Арзгирский, Левокумский, Нефтекумский, Новоселицкий, Минераловодский, Степновский, Туркменский районы и город Лермонтов.

Антилидером все еще остается Ставрополь - в местные больницы с признаками ковида обратились 92 человека. Общее число зараженных достигло 105,1 тысячи человек. Выздоровели 80,2 тысячи граждан, скончались - 4,6 тысячи.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, в каких округах Ставрополья нашли больше всего инфицированных COVID-19.