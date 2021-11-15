Экс-замглавы Новоалександровского округа пойдет под суд за мошенничество на 6 млн

В Следственном комитете Ставропольского края сообщили, что против бывшего заместителя главы администрации Новоалександровского округа завели уголовное дело за мошенничество на 6 миллионов рублей.

- По данным следствия, в феврале 2020 года подозреваемый заключил контракт с подрядной организацией на выполнение работ по благоустройству общественной территории "Парковый комплекс" в Новоалександровске, с установкой декоративно-архитектурной композиции "Маяк" по изначально завышенной стоимости, - сказано в сообщении ведомства.

Сейчас идет расследование, затем материалы дела передадут в суд.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о мужчине из Железноводска, который 4 года переводил деньги другу за строительство дома на черноморском побережье. В итоге строитель не начал работу, а два миллиона рублей потратил на свои нужды.

Против мужчины завели уголовное дело по аналогичной статье - мошенничество.