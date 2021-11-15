В Карачаевске завершают строительство нового здания поликлиники

Фото: сайт главы КЧР.

Председатель правительства Карачаево-Черкесии Мурат Аргунов провёл рабочее совещание с вице-премьерами Ириной Гербековой и Евгением Гордиенко. Обсуждались вопросы модернизации объектов здравоохранения, в частности Карачаевской центральной городской и районной больницы.

В городе Карачаевске близится к завершению строительство нового здания Карачаевской городской поликлиники общей площадью 9365 м², рассчитанной на 350 посещений в смену. Возведено современное 4-этажное здание (3 наземных этажа и подвал), подведены все необходимые коммуникации.

В новом здании будут располагаться взрослая и детская поликлиники, а также женская консультация. Здесь также введена в эксплуатацию новая котельная мощностью 0,75 МВт. Котельная рассчитана на обеспечение потребности в тепле и горячем водоснабжении не только строящейся поликлиники, но и всего комплекса сооружений, расположенных на территории городской больницы.