В Георгиевском округе с 17 по 18 ноября пройдут антитеррористические учения

17 ноября в Георгиевском муниципалитете Ставропольского края начнутся антитеррористические учения. Силовики будут отрабатывать различные ситуации в полном обмундировании.

Поэтому в оперативном штабе попросили население сохранять спокойствие и не переживать - это только учения. А также не создавать помех во время тренировок.

Будут пристально следить за распространением фейковой информации о терактах. В социальных сетях, скорее всего, появятся видео и фото с места учений. Тренировки завершатся 18 ноября.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что суд вынес приговор участникам "антиковидного" бунта во Владикавказе. Осужденные получили 3,5 и 4 года тюремного заключения.