«Россети Северный Кавказ»: Незаконные застройки в охранных зонах ЛЭП подвергают риску надежность энергоснабжения

Фото: Россети.

Энергетики филиала «Россети Северный Кавказ» - «Севкавказэнерго» в 2020 - 2021 гг. зафиксировали в Северной Осетии порядка 100 фактов нарушения охранных зон линий электропередачи 35-110 кВ. В том числе случаи, когда в непосредственной близости от энергообъектов высажены сады, расположены склады, хозяйственные постройки, рестораны, магазины, автостоянки и даже детские игровые площадки.

К примеру, в садоводческом товариществе «Иристон» опоры воздушных линий 35-110 кВ стали «элементом» заборов частных домов или служат «украшением» внутридворовой территории. В случае аварии, которую легко может спровоцировать хозяйственная деятельность жителей садоводческого товарищества, потребители Владикавказа и других населенных пунктов рискуют остаться без электричества на длительное время, так как к участкам линий практически нет доступа.

Хаотичные застройки не только препятствуют проведению ремонтно-эксплуатационных работ, но и могут привести к непоправимым последствиям из-за возможных обрывов проводов высокого напряжения. А именно: поражению людей электрическим током и возгоранию строений.

Энергетики обращают внимание, что при проведении строительно-монтажных работ и возведении любых строений вблизи энергообъектов необходимо получить обязательное письменное согласование электросетевой компании. Такие требования закреплены в постановлении правительства РФ от 24 февраля 2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условиях использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

Напомним, охранные зоны электроустановок - территория с особыми условиями использования. Здесь запрещены любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов сетевого хозяйства или поставить под угрозу жизни и здоровье людей. В том числе - строительство и реконструкция объектов, организация автостоянок, размещение разного рода сооружений, организация массовых мероприятий, проходящих при большом скоплении народа.