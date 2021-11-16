На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 511 человек

На Ставрополье за вчерашний день от коронавируса скончалось 43 пациента. Об этом сообщил губернатор края на своей странице в Инстаграм. Владимир Владимиров выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

Число умерших в регионе достигло 4683. За сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 511 человек.

Число зараженных на Ставрополье достигло 105630. 117 пациентов смогли победить болезнь за вчерашний день. А за весь период пандемии – 80410.

Первым компонентом вакцины на Ставрополье привились более 957,8 тысячи человек. Более 7 тысяч – только за последние сутки.