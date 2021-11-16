Ставропольские фонтаны застынут в световых инсталляциях зимой

Ставрополь по традиции вместо полюбившихся фонтанов зимой украсят их световые инсталляции. Совсем скоро специалисты начнут устанавливать оборудование.

Так, полюбившиеся всем каскады «Волна» на Александровской площади заменят три 70-метровые металлические конструкции. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ставрополя. Вместо одного из символов краевой столицы по соседству – фонтана «Ангел» – в небо устремятся 28 световых струй.

Основание под ними имитирует круги на воде. Фонтан на Крепостной горе превратиться в сверкающие волны, которые разлетятся на 20 метров от его центральной части.

Что касается скверов в северо-западной и юго-западной части Ставрополя, то их украсят собой застывшие переливающиеся фонтаны «Жемчужина» и «Снежинка». А на площади Св. князя Владимира раскинется самый большой фонтан юга страны – «Россия» в световом исполнении.

С большой вероятностью в связи с эпидобстановкой в предстоящие новогодние праздники массовых гуляний не будет. Однако горожане заслуживают настоящей волшебной атмосферы Нового года.

Поэтому Ставрополь заблистает своим торжественным убранством, создавая праздничное настроение жителям и гостям краевой столицы.

Напомним, что 15 ноября ледовая арена на площади Ленина открыла свои двери для любителей покататься на коньках.